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Uma tragédia ficou conhecida como Grande Enchente de Melaço de Boston, ou Tsunami Doce, no bairro residencial de North End, nos Estados Unidos. A situação, ocorrida em 15 de janeiro de 1919, matou 21 pessoas e deixou mais de 150 feridos.

Um detalhes curioso é que essas fatalidades foram causadas por um verdadeiro banho de melaço de cana que tomou as ruas do local.

Uma empresa que produzia bebidas alcoólicas, chamada Purity Distilling Company, possuía um reservatório industrial contendo cerca de 12 mil toneladas de melaço.

Boston enfrentava um frio intenso, e chegou a fazer -17ºC naquela semana, mas no dia do acidente, um “calor” de 4ºC fez com que a matéria prima descongelasse e expandisse onde estava guardada.

Além disso, um caminhão havia acabado de completar o tanque com uma nova remessa de melaço, que para ser colocada no local, precisou ser aquecida.

O rompimento ocorreu a cerca de 15 metros de altura, e o reservatório tinha impressionantes 27 metros de diâmetro. As toneladas de melaço invadiram as ruas a uma velocidade de 56 km/h, invadindo casas e funcionando como uma espécie de “areia movediça” conforme esfriava.

A onda que invadiu Boston chegou a oito metros de altura em algumas das ruas que foram atingidas pelo material, e esmagou vagões de carga, automóveis e carraças, destruiu edifícios e afundou cachorros e cavalos que tentavam se desvencilhar da viscosidade do produto.

Policiais, bombeiros, trabalhadores da Cruz Vermelha, marinheiros e voluntários correram para o resgate de pessoas que não conseguiam se levantar do grude do melaço.

Além disso, um segmento do tanque de aço cortou uma coluna que sustentava a ferrovia elevada que passava ao lado da fábrica. Os trilhos desabaram meros segundos após a passagem de um trem de passageiros, o que evitou uma tragédia ainda pior.

A tragédia fez com que o cheiro de doce e o solo grudento persistissem no bairro de North End por décadas. Pessoas, bondes e vagões de trens também contribuíram para que o material ficasse aderido às superfícies.

O que aconteceu?

Uma série de fatores contribuiu para o acidente. O tanque que armazenava o melaço não tinha manganês o suficiente no aço, uma medida que barateou a construção da estrutura. As paredes eram tão finas que a população local levava melaço para casa com garrafinhas por meio das rachaduras que existiam na caixa.

Além disso, há a hipótese de que a empresa teria estocado melaço em excesso para se preparar para a Lei Seca, que entraria em vigor em 1920.

Depois do ocorrido, o local onde ficava o tanque foi transformado em um campo de beisebol, e hoje conta com uma placa que narra o ocorrido. O memorial explica inteiramente a história para que os americanos saibam o que ocorreu no local.

Confira a placa original colocada em Boston:

Campo de beisebol fica no local onde ocorreu Tsunami Doce de Boston • Reprodução/Google Maps

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por paulovito.

Conteúdo Original / Fonte: paulovito