Equipes da ONU abrem caminho “à força” para chegar às vítimas no Nepal

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As Nações Unidas mobilizaram equipes de emergência em campo no Nepal após as enchentes que atingiram o país, informou Tom Fletcher, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários. As equipes enfrentam dificuldades para chegar às áreas afetadas com estradas bloqueadas pelos destroços.

Em uma declaração publicada no X, Fletcher afirmou que US$ 2 milhões estão sendo destinados às vítimas das enchentes. Isso inclui água, kits médicos e abrigos de emergência para três meses.

Fletcher disse à CNN que a maioria das estradas usadas para chegar às áreas afetadas foi destruída. “Estamos tendo que usar todos os recursos aéreos para chegar até elas, mas temos equipes em terra abrindo caminho à força”, disse Fletcher.

As rotas que elas estão percorrendo não são fáceis, com lama espessa e destroços tornando a caminhada extremamente difícil. “É um terreno muito, muito desafiador para eles atravessarem neste momento”, afirmou.

Embora suas equipes sejam treinadas para momentos como esse, Fletcher disse: “Nada pode preparar você para o quão difíceis as condições realmente serão.”

O objetivo imediato da ONU é chegar às áreas mais necessitadas, como os distritos de Rasuwa, Nuwakot e Dhading, para avaliar a gravidade do desastre.

“A prioridade imediata é salvar o maior número possível de vidas”, disse Fletcher. A partir daí, as equipes de resposta fornecerão medicamentos, água, saneamento e abrigo às pessoas que foram deslocadas em consequência das enchentes. “É um trabalho gigantesco”, afirmou.

Fletcher também comentou sobre um alerta das autoridades chinesas a respeito de um “alto risco” relacionado a um lago na fronteira entre o Nepal e a China, que poderia provocar novas inundações. “Acho que devemos levar esses alertas muito, muito a sério.”

Segundo Fletcher, a ONU está utilizando uma tecnologia de satélite “muito sofisticada” para ajudar a antecipar um possível desastre futuro.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por jessicapetrovna1.

Conteúdo Original / Fonte: jessicapetrovna1