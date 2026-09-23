23/09/2026
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Espanha elimina Cazaquistão e avança na Billie Jean King Cup

Por CNN Brasil
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Espanha elimina Cazaquistão e avança na Billie Jean King Cup

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A Espanha venceu o Cazaquistão por 2 a 1, nesta quarta-feira (23), em Shenzhen, na China, e avançou para as semifinais da Billie Jean King Cup pela primeira vez desde 2008.

Jessica Bouzas Maneiro derrotou Sonja Zhiyenbayeva por 2 sets a 0 (duplo 6-2), antes de Yulia Putintseva empatar a série com uma vitória por 2 sets a 1 (6-2, 3-6 e 6-1) sobre Cristina Busca.

Na partida decisiva, Busca e Sara Sorribes Tormo uniram forças para vencer Anna Danilina e Zhibek Kulambayeva por 2 sets a 0 (6-2 e 7-5).

A Espanha, que conquistou o quinto título da Billie Jean King Cup, mas está na fila desde 1998, enfrentará a Tchéquia, por uma vaga para a decisão.

A outra semifinal será definida nesta quinta-feira (24), quando haverá Itália x China e Ucrânia x Bélgica.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoabraao.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoabraao
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