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EUA anunciam novos ataques contra Irã para retaliar ataque na Jordânia

Por InfoMoney 18/07/2026 às 21:56
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EUA anunciam novos ataques contra Irã para retaliar ataque na Jordânia

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou em comunicado publicado no X neste sábado (18), que forças americanas iniciaram, às 19 horas (horário de Brasília), novos ataques aéreos contra o Irã “por determinação do comandante em chefe”, em referência ao presidente Donald Trump.

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Segundo o Centcom, os bombardeios têm o objetivo de degradar ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar o transporte marítimo comercial no Estreito de Ormuz. O comando também afirmou que os ataques visam punir rapidamente forças da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) que, de acordo com o texto, lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite anterior.

O ataque ocorre após dois militares norte-americanos morrerem e um ser registrado como desaparecido após ataques iranianos contra uma base na Jordânia neste sábado.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo

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