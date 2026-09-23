EUA convidam Putin para reunião do G20 em dezembro; possível encontro com Trump

NOVA YORK, 23 Set (Reuters) – ⁠Os Estados Unidos convidaram ⁠o presidente russo, Vladimir Putin, para uma ‌reunião do G20 em dezembro, em Miami, na Flórida, onde ele poderia realizar uma ‌cúpula com o presidente Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

O Kremlin afirmou que a Rússia consideraria o convite.

Xi Jinping é recebido com tapete vermelho por Trump em visita aos EUA

Recepção demonstra o empenho do americano em homenagear o mandatário chinês, que visita os Estados Unidos pela primeira vez em mais de uma década

EUA seguirão defendendo Ormuz, diz Rubio; Trump mantém opções militares contra Irã

Comentários de Rubio foram feitos enquanto o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursava na ONU

Rubio, falando após se ⁠reunir ‌com o ministro das Relações Exteriores ⁠da Rússia, Sergei Lavrov, à margem da Assembleia Geral da ONU, disse que os EUA continuam abertos a dialogar com a Rússia sobre a guerra na ​Ucrânia, apesar dos esforços paralisados para pôr fim ao conflito.

Comece agora!

“Convidamos o presidente Putin ​para o G20. Achamos que é uma oportunidade para ele dialogar não apenas com o presidente, mas também com outros líderes mundiais. Esperamos que ele aceite ‌o convite”, disse Rubio.

Putin e ​Trump se encontraram em Anchorage, no Alasca, em agosto do ano passado, mas Putin não visita os 48 ⁠Estados contíguos ​desde antes ​da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Agências de ⁠notícias russas citaram ​o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmando que a Rússia estava “grata e reconhecida por este ​convite”.

Continua depois da publicidade

“Tomaremos uma decisão e trataremos disso por meio de canais diplomáticos”, acrescentou ele.

Rubio ​também disse ⁠que Trump poderia se reunir novamente com o presidente ⁠da China, Xi Jinping — que chegou a Washington para uma visita de Estado — na cúpula do G20, bem como na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Shenzhen.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters