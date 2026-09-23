EUA convidam Putin para reunião do G20 em dezembro; possível encontro com Trump

NOVA YORK, 23 Set (Reuters) – Os Estados Unidos convidaram o presidente russo, Vladimir Putin, para uma reunião do G20 em dezembro, em Miami, na Flórida, onde ele poderia realizar uma cúpula com o presidente Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.
O Kremlin afirmou que a Rússia consideraria o convite.
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Rubio, falando após se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, à margem da Assembleia Geral da ONU, disse que os EUA continuam abertos a dialogar com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia, apesar dos esforços paralisados para pôr fim ao conflito.
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“Convidamos o presidente Putin para o G20. Achamos que é uma oportunidade para ele dialogar não apenas com o presidente, mas também com outros líderes mundiais. Esperamos que ele aceite o convite”, disse Rubio.
Putin e Trump se encontraram em Anchorage, no Alasca, em agosto do ano passado, mas Putin não visita os 48 Estados contíguos desde antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.
Agências de notícias russas citaram o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmando que a Rússia estava “grata e reconhecida por este convite”.
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“Tomaremos uma decisão e trataremos disso por meio de canais diplomáticos”, acrescentou ele.
Rubio também disse que Trump poderia se reunir novamente com o presidente da China, Xi Jinping — que chegou a Washington para uma visita de Estado — na cúpula do G20, bem como na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Shenzhen.
Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.