EUA e China ampliam trégua comercial até 10 de janeiro, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que ele e seu homólogo chinês concordaram em estender por dois meses o chamado Acordo de Busan.

“Não sei se será possível fechar um acordo mais amplo. Não sei se simplesmente renovaremos o acordo atual”, disse Bessent em entrevista à Fox News.

Bessent se reuniu mais cedo com o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, para dar continuidade às discussões relacionadas à inteligência artificial e ao comércio.

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He lidera as negociações econômicas da China com os Estados Unidos desde o ano passado e se encontrou com Bessent no fim de semana, em Nova York. Após essa reunião, Bessent afirmou que os dois lados concordaram em ampliar o diálogo sobre inteligência artificial, incluindo a possível criação de um mecanismo de notificação para ameaças compartilhadas.

O governo chinês, porém, ainda não confirmou esse entendimento.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Bloomberg.

Conteúdo Original / Fonte: Bloomberg