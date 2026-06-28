EUA e Irã concordam em suspender ataques, diz autoridade

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Os EUA e o Irã concordaram em suspender os ataques e as embarcações poderão transitar livremente pelo Estreito de Ormuz, afirmou uma autoridade do governo Trump neste domingo (28).

“As conversas técnicas devem prosseguir em todas as áreas do memorando de entendimento. Ambos os lados suspenderão as ações hostis por enquanto, e as embarcações poderão transitar livremente”, afirmou autoridade.

Ainda não está claro qual é a posição do Irã sobre o assunto.

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Os EUA e o Irã concordaram em se reunir em Doha, no Catar, na terça-feira (30), para novas discussões, segundo outra autoridade americana.

Tensões na região

O Irã lançou mísseis e drones contra instalações militares dos EUA no Kuwait e no Barein na noite de sábado (28), logo após o presidente americano, Donald Trump, ter ameaçado aniquilar a liderança iraniana caso ela não cumprisse o acordo provisório para pôr fim à guerra.

“Pode chegar um momento em que não seremos mais capazes de agir com sensatez e seremos forçados a concluir militarmente a tarefa que iniciamos com muito sucesso”, disse Trump em publicação na rede social Truth Social.

“Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã não existirá mais!”, acrescentou ele.

Anteriormente, as Forças Armadas dos EUA informaram anteriormente que haviam atacado o Irã novamente, horas depois que um petroleiro foi atingido no Estreito de Ormuz, a rota de transporte de energia mais importante do mundo, que Teerã manteve praticamente fechada durante a maior parte do conflito.

Esse conteúdo foi publicado originalmente emVer original TópicosEstreito de OrmuzEUAGuerra Oriente MédioIrã

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira