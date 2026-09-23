Ex-BBB Chaiany chora ao relatar preconceitos por ter sido mãe adolescente

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A ex-BBB 26 Chaiany, 25, desabafou em suas redes sociais nesta quarta (23) sobre as dificuldades de ter engravidado aos 15 anos. Em 2026, sua filha Lara completou 10 anos.

“Eu fui mãe aos 15 anos e, por muito tempo, viram só 15 anos, só viram minha idade. Eu fui muito julgada“, começou a influenciadora. Ela lembrou que, na época, morava em Paranã com o pai e tinha a rotina de ir para a escola e ajudar a cuidar dos animais de onde morava. Ao começar a se sentir mal, começou um burburinho de que poderia estar grávida, antes mesmo de fazer um exame.

Segundo Chaiany, ela tinha uma relação ruim com a mãe, que foi vê-la e levou um teste de gravidez. Ao descobrir a gestação, a mãe se dispôs a apoiá-la naquele período. “Contei para o meu pai, ele ficou muito decepcionado, magoei ele, desonrei a família. O Paranã estava falando, um caos. (…) Meu pai cuidou de mim, decidiu me apoiar. Eu desabei, porque, pela criação rígida dele, não esperava isso.”

Para seguir com a gestação, ela lembra que se mudou para Sol Nascente, em Brasília, quando passou a sofrer julgamentos pela equipe médica que a atendia. “Lembro que no posto falavam: ‘Você tem 15 anos, você é a mais nova daqui’, ‘Não acredito, sua mãe não quis te matar, não?’, ‘É uma piranha'”, relatou. “Eu tive que lutar com isso por nove meses. Eu sei que tem que ser forte, que você tem que acreditar em você… Hoje eu entendo, só que, com 15, eu não entendia, eu não acreditava, eu me sentia a pessoa fazendo a coisa mais errada.“

Ela contou que a somatória de sofrer julgamentos, de não conseguir ter a rotina de adolescente que seus amigos tinham e o tanto que se culpava por não seguir os planos de casar, fazer faculdade, e como aquilo a fez ter depressão. “Eu não conseguia sentir aquele amor de mãe, eu não sentia. Não tinha vontade de fazer nada, não acreditava que estava me tornando mãe. Eu fiquei paralisada no tempo. Só sentia dor e mágoa.”

Chaiany se emocionou ao lembrar de quando sua filha nasceu; foi quando ela viu seu sentimento mudando. Ao ir para casa, ela disse ter tido o apoio dos pais e da irmã, que foram “seu norte”. “Todas as madrugadas que eu passei foram com minha irmã do lado. E ela tinha faculdade, às 7h da manhã, então ela ia virada.”

Ao refletir sobre a mensagem que gostaria de dar para a Chaiany daquela época: “Falaria para ela ser forte, não se preocupar tanto, não se culpar tanto. Ter esperança de que o futuro dela vai mudar completamente. Você vai dar orgulho de um jeito ou de outro. Você vai ver os olhos deles brilharem para você pela primeira vez na vida. Você vai escutar: ‘Eu tenho orgulho de você’. Você vai ser uma mãe excelente, deu o seu melhor nas condições que teve. Você vai mudar sua vida e a da sua família.”

Chaiany esteve no BBB 26 em que ficou em 12º lugar na temporada.

Confira o relato completo da influenciadora:

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Chaiany Andrade 💎 (@chaianydeandrade)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos