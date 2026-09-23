Fernando Alonso detona as novas regras da Fórmula 1: “Falta diversão”

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O experiente Fernando Alonso se tornou o “porta-voz” dos pilotos para resgatar a Fórmula 1 atrativa. Crítico às novas regras da modalidade, o espanhol da Aston Martin afirmou que “acabou a diversão” nas corridas em 2026 e ainda reclamou das novidades da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), sob a acusação de “assassinato” de alguns circuitos.

O novo regulamento limita a velocidade e reduz a disputa por posições na pista, algo visto como desagradável por Alonso. As broncas do bicampeão mundial vieram nas coletivas do dia para o GP do Azerbaijão, agendado para o circuito de Baku, neste sábado (26).

“Com o regulamento atual, você precisa pensar muito antes de pilotar, porque tudo é programado, a engenharia, as simulações. Há muito menos diversão ao pilotar esses carros”, reclamou Alonso.

Apesar de o público continuar acompanhando as corridas, Alonso cita que a visão dos pilotos pode ser diferente da dos apaixonados por velocidade.

“Talvez de dentro do cockpit, atrás do volante, especialmente se você já competiu em outras categorias ou pilotou outros carros de F1, haja um pouco de frustração”, prosseguiu.

“Este ano houve corridas boas e corridas ruins, e acho que precisamos aprender com elas. Talvez em Mônaco, em Budapeste, não sei, tivemos algumas corridas ótimas. Depois tivemos algumas muito ruins”, listou.

“Não existe nenhuma outra categoria do automobilismo em que você precise dirigir devagar para ir rápido”, reclamou.

Ele ainda fez uma sugestão para a FIA. “Para mim, uma possível solução é reduzir a potência máxima da bateria para utilizá-la por períodos mais longos. Silverstone, um circuito incrível, já não é divertido. Spa foi quase constrangedor ao passar pela Eau Rouge, Suzuka, a 130R… Há circuitos que foram assassinados este ano”, disparou.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira