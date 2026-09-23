Filipe Bragança e Ramille terminam namoro após 5 meses

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O ator Filipe Bragança, 25, e Ramille, 28, confirmaram o fim da relação após cinco meses juntos. A informação foi confirmada pela assessoria do ator para a CNN Brasil.

Os atores não deram mais detalhes sobre o motivo do término nem falaram sobre o tema em suas redes sociais.

Em meados de abril deste ano, a assessoria do ator afirmou à CNN Brasil que o casal estava se envolvendo e se “conhecendo melhor”. Os rumores se tornaram ainda mais fortes após eles trocarem elogios nas redes sociais e serem vistos juntos em clima de romance.

O envolvimento aconteceu nos bastidores de “Coração Acelerado”, em que ele viveu o protagonista João Raul, enquanto Ramille vivia Cinara. Eles assumiram publicamente a relação em junho deste ano, ao postarem cliques juntos e trocarem declarações públicas — o que incluiu uma homenagem da atriz durante a participação de Filipe em “Encontro com Patrícia Poeta”.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos