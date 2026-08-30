30/08/2026
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Flamengo x Botafogo: escalações e onde assistir ao clássico do Brasileiro

Por CNN Brasil
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Flamengo x Botafogo: escalações e onde assistir ao clássico do Brasileiro

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Flamengo e Botafogo estão escalados para o clássico deste domingo (30), pela 25ª rodada do Brasileiro. A bola rola às 16h no Maracanã.

O clássico carioca terá transmissão da Globo, da Ge TV (YouTube) e do Premiere, além do tempo real do CNN Esportes.

Com um jogo a menos, o rubro-negro carioca ocupa a segunda posição com 45 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras. Já o Alvinegro está em 12º lugar com 30 pontos.

Na rodada anterior, o Flamengo perdeu fora de casa para o Cruzeiro, por 2 a 1. O Botafogo também vem de derrota. A equipe perdeu para o Athletico-PR, por 3 a 2, no Nilton Santos.

Escalação do Flamengo

  • Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!

— Flamengo (@Flamengo) August 30, 2026

Escalação do Botafogo

  • Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Edenílson, Danilo e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.

VAMOS JUNTOS! 🔥 #BFR pic.twitter.com/mjBnCq26Vg

— Botafogo F.R. (@Botafogo) August 30, 2026

Onde assistir a Flamengo x Botafogo pelo Brasileiro

  • TV: Globo
  • Streaming: Ge TV (YouTube)
  • Pay-per-view: Premiere
  • Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Flamengo x Botafogo pelo Brasileiro

  • Data: 30/08/2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Fase: 25ª rodada

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leonardocosta.

Conteúdo Original / Fonte: leonardocosta
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