Flávio: 28% do IVA é algo muito preocupante; vamos tratar com muita atenção

O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, voltou a criticar nesta quinta-feira (27) a reforma tributária aprovada pelo governo Lula (PT). Ele classificou a alíquota geral do futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA), estimada em 28%, como “preocupante”.

“É algo muito preocupante no nosso País e vamos ter que tratar disso com muita atenção, porque não pode existir uma reforma tributária boa que aumente imposto, ela tem que reduzir imposto. Essa é uma premissa básica na nossa cabeça”, declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube.

Integrantes da campanha de Flávio têm defendido a suspensão da reforma aprovada em 2023 para rever os parâmetros da mudança de impostos em até seis meses.

Comece agora!

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo