Flávio Bolsonaro se encontrará com ministro de Bukele para discutir segurança

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira (27) que conversará com o ministro da Justiça de El Salvador, Gustavo Villatoro, no domingo (30).

O país centro-americano, comandado pelo presidente Nayib Bukele, vem sendo mencionado pelos presidenciáveis da direita como modelo de segurança pública. Entretanto, os resultados foram obtidos a partir de medidas de exceção e o governo salvadorenho é alvo de acusações de violações dos direitos humanos.

“Gustavo Villatoro é simplesmente o ministro da Justiça de El Salvador, um país que se destacou mundialmente por ter conseguido praticamente zerar a criminalidade. Um local que era dominado por facções criminosas, de narcotraficantes, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil hoje”, disse Flávio em sua live semanal no YouTube.

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O candidato do PL também agradeceu aos eleitores alagoanos pela recepção durante sua passagem pelo Estado nesta semana, de onde é seu vice na chapa, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL).

“Eu virei agora cidadão de Maceió, oficialmente. Eu tenho dito por aí que eu vou ser o carioca mais nordestino que vocês já viram nas suas vidas“, declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube.

Flávio: 28% do IVA é algo muito preocupante; vamos tratar com muita atenção

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Candidato diz que tratará de IVA com atenção

Na live, Flávio Bolsonaro, voltou a criticar a reforma tributária aprovada pelo governo Lula (PT). Ele classificou a alíquota geral do futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA), estimada em 28%, como “preocupante”.

“É algo muito preocupante no nosso País e vamos ter que tratar disso com muita atenção, porque não pode existir uma reforma tributária boa que aumente imposto, ela tem que reduzir imposto. Essa é uma premissa básica na nossa cabeça”, declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube.

Integrantes da campanha de Flávio têm defendido a suspensão da reforma aprovada em 2023 para rever os parâmetros da mudança de impostos em até seis meses.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo