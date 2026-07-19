França 4 x 6 Inglaterra: gols e melhores momentos da disputa de 3º lugar

Compartilhar matéria

A Inglaterra conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo 2026 ao superar a França por 6 a 4, em jogo maluco no Hard Rock Stadium, em Miami, neste sábado (18). VEJA OS MELHORES MOMENTOS:

A seleção inglesa entrou em campo determinada desde o apito inicial e abriu o placar ainda nos primeiros minutos, quando Declan Rice avançou pela intermediária e finalizou colocado, sem chances para o goleiro Mike Maignan.

A Inglaterra não parou por aí e ampliou aos 18 minutos: Declan Rice cobrou escanteio pela esquerda e Ezri Konsa desviou de cabeça para o fundo da rede, fazendo 2 a 0.

O terceiro gol inglês saiu aos 36 minutos, em jogada coletiva: Marcus Rashford carregou pela esquerda, finalizou em cima de Maignan, e Bukayo Saka aproveitou o rebote para marcar.

Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, Bukayo Saka voltou a balançar as redes ao avançar pela intermediária e finalizar rasteiro, decretando o placar de 4 a 0 na ida para o intervalo.

Mbappé lidera reação da França

A França voltou transformada para o segundo tempo e iniciou uma reação expressiva logo no minuto inicial da etapa final, com Kylian Mbappé convertendo passe milimétrico de Michael Olise dentro da área.

Aos 9 minutos, Bradley Barcola — que havia entrado na pausa — diminuiu novamente após receber passe em profundidade de Mbappé e finalizar dentro da área, tornando o placar 4 a 2.

A pressão francesa continuou e, aos 21 minutos, Mbappé marcou seu segundo gol na partida em bela tabela com Michael Olise dentro da área, deixando tudo em 4 a 3, e assumindo a liderança da artilharia histórica das Copas do Mundo, com 22 gols.

Saka faz hat-trick, mas os gols não param

No lance que definiu o marcador, aos 39 minutos, Malo Gusto derrubou Djed Spence dentro da área e o árbitro Jesús Valenzuela assinalou pênalti para a Inglaterra.

Bukayo Saka foi à cobrança, mandou a bola para um lado enquanto o goleiro foi para o outro, e anotou seu terceiro gol na partida, recolocando os ingleses com vantagem de dois gols.

Nos acréscimos, a França ainda descontou com Ousmane Dembélé, que recebeu passe de Dayot Upamecano pela direita, entrou na área e finalizou no canto, fazendo 5 a 4.

A resposta inglesa foi imediata: Jude Bellingham arrancou do meio de campo, entrou na área, driblou o goleiro e finalizou para o fundo da rede, sacramentando o placar final de 6 a 4.

Primeiro bronze da Inglaterra em Copas

No âmbito estatístico, a Inglaterra foi superior na posse de bola e na organização ofensiva, registrando 426 passes certos contra 367 da França, além de sete dribles certos sem nenhum errado. A seleção francesa, por sua vez, foi mais intensa no quesito desarmes, com 11 corretos, mas cometeu 13 faltas ao longo da partida.

Ambas as equipes apresentaram equilíbrio nas finalizações certas, com nove cada, porém a Inglaterra foi mais eficiente na conversão das oportunidades criadas.

Um marco histórico foi registrado durante a partida: Kylian Mbappé tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, alcançando 22 gols no torneio.

Com o resultado, a Inglaterra conquista sua primeira medalha de bronze em Copas do Mundo, após duas derrotas anteriores na disputa de terceiro lugar — em 1990, diante da Itália, e em 2018, frente à Bélgica.

A França, por sua vez, encerra sua participação na Copa do Mundo 2026 na quarta colocação, encerrando o torneio sem medalha apesar de ter chegado às semifinais.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites