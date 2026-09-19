Gabi Terra é destaque do reality Duelo de Guitarras na TV Brasil

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Versão em áudio

A TV Brasil exibe neste sábado (19), às 13h30, episódio inédito do reality musical Duelo de Guitarras, que apresenta o perfil da guitarrista capixaba Gabi Terra e acompanha sua participação nas disputas do programa.

Considerada um dos maiores nomes do indie psicodélico no país, a musicista revela criatividade e mostra seu talento ao misturar ritmos e efeitos para expressar o que sente em contato com o som. O projeto autoral My Magical Glowing Lens une psicodelia, rock progressivo e doses de pop-lisérgico.

“É uma magia. As pessoas se entregam muito na performance. É uma catarse junto com a banda”, conta a guitarrista. Para desvendar o trabalho desenvolvido por ela, a produção exibida pelo canal público traz um pouco da trajetória de Gabi Terra, destaca sua obra e acompanha sua participação no reality.

Gabi Terra toca guitarra há 20 anos. Segundo a artista, o interesse pelo instrumento surgiu após ouvir o álbum Nevermind, da banda Nirvana, lançado em 1991. Ela também cita como referências grupos como Charlie Brown Jr. e Red Hot Chili Peppers.

Disputas

No Duelo de Guitarras, Gabi Terra participou de disputas em dois ritmos. Na primeira prova, enfrentou André Sampaio em uma apresentação de blues. Depois, desafiou Lucas Moscardini em uma disputa de heavy metal, na última prova da fase classificatória.

Durante o programa, a guitarrista também fala sobre a experiência de participar de um reality musical e sobre a exposição diante das câmeras.

“O desafio não é só técnico nem criativo, mas, principalmente, conseguir ficar confortável na frente das câmeras”, afirma.

Gabi Terra também comenta a relação com os demais participantes e a competição dentro do programa.

“Sou competitiva, mas considero isso uma qualidade. Para acrescentar, crescer e me desafiar. A única competição é comigo mesma”, diz.

Sobre o programa

Com 16 episódios, o reality Duelo de Guitarras reúne seis artistas que tocam diferentes estilos musicais em disputas pela premiação na guitarra elétrica.

O formato foi criado pelo produtor Julio Carvana, com direção e roteiro de Marcio Vianna. O programa é apresentado por Dimi, guitarrista e entusiasta do instrumento.

Os jurados são Navalha Carrera e João Gaspar, que também atuam como mentores dos participantes. As apresentações são avaliadas pela técnica, precisão, emoção e criatividade.

Concorrentes

Pedro Hills – Roqueiro clássico, fã de grupos das décadas de 1960 e 1970, participa de uma banda com o irmão.

Roger Oliveira – Carioca do subúrbio, começou a tocar na igreja e apresenta repertório variado de ritmos.

Gabi Terra – Capixaba, desenvolve trabalho autoral com sonoridades experimentais.

André Sampaio – Ex-guitarrista da banda Ponto de Equilíbrio, tem experiência com ritmos africanos e outros estilos.

Lui Rabello – Baiana, integrou por 16 anos a banda Altas Horas, do programa homônimo.

Lucas Moscardini – Guitarrista de heavy metal, participa das disputas da temporada.

Dinâmica da atração

Os seis participantes convivem em uma casa equipada com estúdio de gravação e espaços para ensaios, criação e convivência. Durante a temporada, também participam de workshops ministrados por profissionais da música.

Os participantes eliminados permanecem na casa e continuam envolvidos nas atividades, apoiando os finalistas e participando de jams e ensaios.

Durante as gravações, os competidores também participaram de atividades como a reforma de uma guitarra antiga que fazia parte do cenário. Em outro momento, cada participante tocou com o guitarrista Victor Biglione, que visitou o reality.

A atração também promove desafios em que os participantes precisam improvisar em situações diferentes das habituais, como tocar sem palheta ou com parte das cordas da guitarra.

Valorização do conteúdo independente

O reality Duelo de Guitarras tem exibição semanal na programação da TV Brasil desde julho. O programa foi realizado por meio do Prodav.

A TV Brasil exibe produções independentes nacionais e apoia iniciativas do mercado audiovisual brasileiro.

Serviço

Duelo de Guitarras – 12º programa

Sábado (19), às 13h30, na TV Brasil.





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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por EBC.

Conteúdo Original / Fonte: EBC