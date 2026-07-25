Gabriel Pec, do Cruzeiro, passa por cirurgia após fratura na perna

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O meia-atacante Gabriel Pec, do Cruzeiro, passou por cirurgia na manhã deste sábado (25) devido a uma fratura na tíbia da perna esquerda, em Belo Horizonte (MG). O jogador, recém-contratado, agora inicia o processo de recuperação.

O procedimento foi realizado no Hospital Orizonti e conduzido pelos médicos do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Rodrigo Vaz, além do ortopedista Gustavo Waldolato.

Contratado por 12 milhões de dólares (R$ 61 milhões) junto ao LA Galaxy, Gabriel Pec teve sua segunda partida pelo clube celeste, contra o Internacional, interrompida pela lesão.

O Cruzeiro não divulgou oficialmente o tempo de recuperação do atleta. No entanto, o ortopedista e traumatologista Dr. Thiago Brustolini Guerra afirmou que lesões como a de Pec costumam demandar entre quatro e seis meses.

O clube informou que todo o processo de reabilitação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites