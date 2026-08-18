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Genérica, nacional e importada: qual semaglutida já foi aprovada no Brasil?

Por CNN Brasil
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Genérica, nacional e importada: qual semaglutida já foi aprovada no Brasil?

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O sonho pelo “corpo ideal”, no Brasil, tem encontrado cada vez mais respaldo na abertura de mercado para produtos emagrecedores, que têm marcado presença nas farmácias do país.

Nesta segunda-feira (17), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o primeiro medicamento genérico de semaglutida de via sintética do Brasil.

Produzida pela farmacêutica nacional EMS, a caneta injetável junta-se a um mercado em expansão que já conta com 21 medicamentos registrados para o tratamento de diabetes tipo 2 ou obesidade. Ao todo são 9 canetas injetáveis que utilizam a semaglutida como princípio ativo.

O cenário nacional de agonistas do receptor de GLP-1 inclui produtos de referência importados, medicamentos biossimilares e novas opções obtidas por síntese química.

Veja abaixo quais são as canetas de semaglutida aprovadas pela Anvisa:

  • Ozempic (medicamento de referência para o tratamento do diabetes tipo 2);
  • Ozivy (medicamento produzido pela EMS que serve como a referência para o desenvolvimento do genérico);
  • O primeiro genérico de semaglutida do Brasil (produzido pela farmacêutica EMS);
  • Semaclique (medicamento similar registrado pela Germed/EMS que também consiste em solução injetável de semaglutida);
  • Owozy (caneta de semaglutida obtida por via sintética);
  • Seemasun (caneta de semaglutida obtida por via sintética);
  • Zempneo (caneta de semaglutida obtida por via sintética);
  • Semavy (caneta de semaglutida obtida por via sintética);
  • Orsema (caneta de semaglutida obtida por via sintética).

O primeiro genérico e os similares nacionais

A liberação do genérico de semaglutida desenvolvido pela EMS foi publicada pela Anvisa nesta segunda. Seguindo as regras sanitárias, o produto não possui nome comercial. Ele tem como medicamento de referência o Ozivy, também fabricado pela EMS e comercializado no país desde junho de 2026.

Junto ao genérico, a agência aprovou o Semaclique, um similar registrado pelo laboratório Germed e comercializado pela Brace Pharma, empresas que integram o Grupo EMS.

Tanto o genérico quanto o Semaclique são apresentados em solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em canetas preenchidas descartáveis para aplicação semanal. Os medicamentos exigem armazenamento sob refrigeração de 2 °C a 8 °C, inclusive após o início do uso.

Até o momento, a fabricante EMS não divulgou uma data exata de lançamento comercial para os novos produtos, pois a chegada às farmácias depende de definições de preço de mercado.

Diferenças de indicação: diabetes x controle de peso

Embora a classe de medicamentos de semaglutida tenha ganhado visibilidade pública pela perda de peso, as indicações aprovadas pela Anvisa variam conforme o registro de cada fármaco. Atualmente, os produtos autorizados de forma específica no país para o controle crônico do peso são:

  • Wegovy (semaglutida)
  • Saxenda (liraglutida)
  • Povitztra (semaglutida)
  • Olire (liraglutida)
  • Mounjaro (tirzepatida)

Por outro lado, canetas como Ozempic, Rybelsus (comprimidos), Victoza, Trulicity e as novas canetas de semaglutida sintética têm como indicação principal homologada o controle do diabetes tipo 2.

Regras de compra e uso seguro

Especialistas reforçam que a utilização de canetas emagrecedoras e tratamentos para diabetes tipo 2 exige obrigatoriamente prescrição e acompanhamento médico. Por pertencerem à classe dos agonistas de GLP-1, a venda de semaglutida sintética é condicionada à apresentação de receita médica em duas vias, com a retenção de uma das vias pelo estabelecimento farmacêutico.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por robertosouza.

Conteúdo Original / Fonte: robertosouza
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