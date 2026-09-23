23/09/2026
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Globo anuncia “Roque Santeiro” como próxima novela do Edição Especial

Por CNN Brasil
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Globo anuncia “Roque Santeiro” como próxima novela do Edição Especial

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A novela “Roque Santeiro” vai voltar à programação da TV Globo após 40 anos da exibição original, em “Edição Especial”. A trama volta a ser exibida na programação no dia 5 de outubro.

Na história de Dias Gomes e Aguinaldo Silva, acompanhamos a fictícia cidade de Asa Branca, que celebra o artesão de santos Roque Santeiro (José Wilker), que teria morrido defendendo a cidade do bandido Navalhada. Após o sacrifício, Roque se torna uma figura venerada pelos locais, sendo atribuído até como autor dos milagres e curas dos moradores da cidade. Mas a história muda quando Roque volta à cidade, vivo, 17 anos depois de sua suposta morte. Seu retorno abala o poder local de pessoas que fizeram sua trajetória em cima do mito: fazendeiro Sinhozinho Malta (Lima Duarte), o padre Hipólito (Paulo Gracindo), o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) e o comerciante Zé das Medalhas (Armando Bógus).

A história também é a responsável por famosos triângulos amorosos da teledramaturgia com a Viúva Porcina (Regina Duarte), que clamava ser a noiva de Santeiro após sua morte e alimentava a fama de santo do homem e o seu affair, o Sinhozinho Malta. Enquanto isso, a verdade noiva de Roque, Mocinha (Lucinha Lins), retoma as esperanças de reencontrar seu amor.

A novela também marcou a estreia na Rede Globo de Claudia Raia, Mauricio Mattar e Patrícia Pillar. O folhetim também marcou o imaginário nacional com frases como “Tô certo ou to errado?” e a história do lobisomem de Asa Branca.

Após ir ao ar entre 1985 e 1986, foi reexibida na “Sessão Ventura”, no “Vale a Pena Ver de Novo” em 2000, no canal Viva em 2001 e 2024 e está disponível na íntegra no Globoplay.

A reprise vai ao ar a partir de 5 de outubro, logo após “Além do Tempo”.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos
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