Hapvida aprova até R$ 250 mi em recompra de debêntures

SÃO ⁠PAULO, ⁠25 Ago (Reuters) – A ‌Hapvida informou que aprovou ‌o emprego de até R$ 250 milhões ⁠na ‌recompra ⁠de debêntures de sua própria emissão e ​na liquidação antecipada ​de operação de hedge, segundo comunicado ‌divulgado ​nesta terça-feira.

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A empresa também ⁠informou ​que ​a dívida bruta da ⁠companhia ​será reduzida em ​R$322,6 milhões após operações ​realizadas ⁠com deságio.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters