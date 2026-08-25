Hapvida aprova até R$ 250 mi em recompra de debêntures

SÃO PAULO, 25 Ago (Reuters) – A Hapvida informou que aprovou o emprego de até R$ 250 milhões na recompra de debêntures de sua própria emissão e na liquidação antecipada de operação de hedge, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira.
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A empresa também informou que a dívida bruta da companhia será reduzida em R$322,6 milhões após operações realizadas com deságio.
Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.
Conteúdo Original / Fonte: Reuters