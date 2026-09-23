Harry Kane na NFL? Atacante inglês cogita virar kicker no fim da carreira

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O atacante Harry Kane se vê no futuro jogando futebol americano na NFL e, possivelmente, aproveitando uma eventual experiência nos Estados Unidos para jogar em um time da MLS.

Quanto a uma segunda carreira no esporte, o amor de Kane pelo golfe é bem conhecido, tanto que o astro já comentou sobre as dificuldades que seriam para se tornar um profissional.

O jogador de 33 anos também é um grande fã do New England Patriots e do maior nome da história da franquia, o quarterback Tom Brady. Kane gostaria de explorar a possibilidade de se tornar um kicker, mas não enquanto estiver “no auge da minha carreira” no futebol.

“É algo que vou tentar analisar com mais seriedade”, disse Kane aos repórteres em St. George’s Park, o centro de treinamento da seleção inglesa em Needwood, Staffordshire.

“Tudo depende do que acontecer na minha carreira nos próximos cinco ou seis anos, da minha motivação e do que eu quiser fazer. A NFL é muito mais realista do que o golfe, digamos assim.”

Jogadores de futebol já fizeram a transição para o futebol americano, então Kane certamente tem a base necessária, mas o craque disse que isso não aconteceria rapidamente.

“Eu bato pênaltis e a pressão e a técnica são muito semelhantes”, disse Kane.

“Se eu fizesse isso, em termos de treinamento, estaria mais próximo disso do que de qualquer outro esporte. Mas, como eu sei, em todos os esportes de elite, quando você assiste na TV, as pessoas fazem parecer fácil, e você pensa que é possível, mas nem sempre é o caso.”

“Se eu fosse fazer isso, levaria muito a sério. Dedicaria de seis meses a um ano para praticar e me preparar.”

Kane poderia conciliar seu interesse como kicker na NFL com uma passagem simultânea pela MLS, conforme discutiu publicamente pela primeira vez na quarta-feira.

“Talvez se eu estiver na MLS no futuro ou em algum lugar assim, possa ser algo que conecte as duas coisas, com as temporadas”, disse.

“Mas isso está nos meus planos, porque, agora, sinto que quero jogar aqui o máximo que puder.”

Considerado um dos melhores jogadores do mundo e um dos maiores da história da Inglaterra, Kane marcou seis gols na Copa do Mundo, ajudando a Inglaterra a chegar às semifinais e perder para a Argentina.

O astro não jogou na disputa pelo terceiro lugar, quando os ingleses venceram a França por 6 a 4 em um jogo emocionante no dia 18 de julho, em Miami Gardens, na Flórida.

Kane afirmou que viajou para Nova York após aquela partida, mas não assistiu à final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha contra a Argentina em 19 de julho em East Rutherford, em Nova Jersey.

“Não assisti à final. Tentei ignorar tudo relacionado a ela.”

Em vez disso, jogou golfe.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoabraao.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoabraao