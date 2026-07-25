Harry Styles pode tocar em anfiteatro histórico na Califórnia; entenda

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Após o fim da temporada brasileira, Harry Styles, 32, visitará o México na próxima semana e fará uma residência na casa de shows Madison Square Garden, em Nova York, antes de seguir para a última perna da turnê na Austrália.

Uma nova publicação do anfiteatro Hollywood Bowl, em Los Angeles, Califórnia, feita na tarde de sexta-feira (24), indicou que o cantor pode fazer mais uma parada surpresa com a tour.

O local, conhecido por abrigar shows históricos de artistas internacionais, compartilhou uma foto de sua fachada com o questionamento “Are You Listening?” (Você está ouvindo?, em tradução do inglês). A pergunta faz parte do título e letra da música de abertura da “Together, Together Tour”, na qual ele está promovendo seu quarto álbum solo, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

Nos comentários da publicação, os fãs rapidamente entenderam a referência e especularam sobre a possibilidade do artista fazer uma visita ao espaço enquanto estiver nos EUA para as apresentações em Nova York. A teoria, porém, não foi confirmada por nenhum dos envolvidos e datas extras de show ainda não foram anunciadas pelo britânico.

Além de já ter recebido anualmente diversos artistas emblemáticos, incluindo os Beatles, Bob Dylan e Ella Fitzgerald, o espaço também é a casa de verão da Orquestra Filarmônica de Los Angeles.

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Harry Styles no Brasil

Na noite da última sexta-feira (24), Harry Styles finalizou sua passagem de duas semanas pelo Brasil com uma última apresentação em São Paulo. Durante a noite, ele referenciou o aniversário de 16 anos de sua antiga boyband, One Direction, cantou “Magalenha”, de Sergio Mendes, e apresentou de forma inédita duas músicas surpresas — “Love Of My Life” e “Little Freak”.

Além do show final, o artista se apresentou nos dias 17 e 18 no Estádio do Morumbi, na zona sul da capital. O britânico deveria fazer uma quarta apresentação, no dia 21, que foi cancelada na manhã da terça-feira.

Segundo informações oficiais, concedidas pela Live Nation, a suspensão da apresentação se deu por conta de uma “doença na turnê”. Styles não abordou o assunto em duas redes sociais ou na performance seguinte.

*Sob supervisão de Gabriela Maraccini, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luizazequim.

Conteúdo Original / Fonte: luizazequim