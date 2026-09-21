Helicóptero desaparecido com cantor Rick: buscas ocorrem em pontos 30km distantes

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Um helicóptero desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), em Santa Catarina. Segundo apurado pela CNN Brasil, na aeronave, estariam o cantor Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar, do projeto “O Poder do Network”.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, as buscas pelo helicóptero acontecem em dois pontos, com cerca de 30km entre eles: o primeiro ponto faz referência ao local da última comunicação da aeronave. De acordo com a corporação, uma equipe foi até o local, mas nada foi encontrado.

Além o primeiro ponto, os bombeiros também receberam a localização do último ponto de sinal de celular de um dos ocupantes da aeronave.

Buscas ocorrem na região de Urubici • Reprodução/Google

Ao todo, cerca 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4×4, necessárias para acessar o terreno. Os esforços se concentram na região de Urubici.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, as buscas seguem por terra por causa das condições climáticas e em conjunto com as demais forças de resgate e segurança.

Relembre o desaparecimento

O Corpo de Bombeiros em Urubici foi inicialmente acionado à localidade de Vacas Gordas, apontada como provável local da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. O helicóptero teria decolado da costa esmeralda em porto belo, indo para São Joaquim.

Em nota, Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), confirmou que procura por um helicóptero que perdeu comunicação.

Quem é Bruno Avelar

Bruno Avelar é um empresário e fundador do “Poder do Network”, reconhecido por sua experiência em conexões profissionais e por compartilhar nas redes sociais sua rotina de palestras sobre o tema.

Além de sua atuação no mercado corporativo, o empresário apareceu ao lado de personalidades como Neymar Jr., registrando momentos como o leilão do instituto do jogador em 2025 e uma viagem.

Quem é Rick

Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, tem 59 anos e e é pai de seis filhos. Até a última semana, estava realizando shows na região Centro-Oeste do país junto à sua parceria de dupla.

Além de cantor, Rick é compositor de grandes sucessos gravados por outros duetos, como “Página de Amigos”, famosa na voz de Chitãozinho & Xororó; “Só Dá Você na Minha Vida”, João Paulo & Daniel; “Agenda Rabiscada”, entre outras.

Nas redes sociais, Rick postou pela manhã chegando em um avião de pequeno porte e caminhando ao lado do empresário Bruno Avelar até um helicóptero, sem dizer em que cidade estavam.

Nota da FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que foi acionada na tarde desta segunda-feira (21/09), para realizar buscas por uma aeronave que decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

Em pronta resposta à ocorrência, foram empregadas duas aeronaves Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de Busca e Salvamento que possuem capacidade para realizar buscas em diversos tipos de terreno, condições ambientais e períodos do dia.

A prioridade da operação é localizar a aeronave e seus ocupantes no menor tempo possível, concentrando os esforços de busca nas áreas de maior probabilidade e ajustando continuamente o planejamento à medida que novas informações são obtidas.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Julia Farias.

Conteúdo Original / Fonte: Julia Farias