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Holanda x Marrocos: horário e onde assistir à Copa do Mundo

Por CNN Brasil 28/06/2026 às 19:32
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Holanda x Marrocos: horário e onde assistir à Copa do Mundo

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Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no Estádio de Monterrey, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV. O CNN Esportes acompanha lance a lance em TEMPO REAL.

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A Holanda conquistou vaga no mata-mata do Mundial ao terminar na liderança do Grupo F.

Já o Marrocos se classificou ao garantir a segunda posição do Grupo C.

Onde assistir a Holanda x Marrocos

  • Streaming: CazéTV (YouTube)
  • Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Holanda x Marrocos

  • Data: 29/06/2026 (segunda-feira)
  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Monterrey, no México
  • Fase: 16 avos de final

Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por juliamachado

Conteúdo Original / Fonte: juliamachado

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