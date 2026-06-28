Holanda x Marrocos: horário e onde assistir à Copa do Mundo

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Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no Estádio de Monterrey, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV. O CNN Esportes acompanha lance a lance em TEMPO REAL.
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A Holanda conquistou vaga no mata-mata do Mundial ao terminar na liderança do Grupo F.
Já o Marrocos se classificou ao garantir a segunda posição do Grupo C.
Onde assistir a Holanda x Marrocos
- Streaming: CazéTV (YouTube)
- Tempo real: CNN Esportes
Ficha técnica de Holanda x Marrocos
- Data: 29/06/2026 (segunda-feira)
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Estádio de Monterrey, no México
- Fase: 16 avos de final
Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por juliamachado