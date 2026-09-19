Houthis atacam Saudi Aramco e “alvos sensíveis” na capital da Arábia Saudita

Os Houthis informaram que as Forças Armadas do Iêmen realizaram hoje ataques coordenados que atingiram instalações da petrolífera estatal Saudi Aramco em Yanbu, importante polo de exportação de petróleo no Mar Vermelho, além de “alvos sensíveis” em Riad, capital da Arábia Saudita.

Segundo comunicado do porta-voz oficial das Forças Armadas do Iêmen, brigadeiro-general Yahya Saree, divulgado pelos canais dos Houthis no Telegram, as operações envolveram mísseis balísticos e de cruzeiro, além de drones. O grupo rebelde comanda parte das Forças Armadas e do território do Iêmen, incluindo a capital Sanaa.

Yahya Saree afirmou que as ações provocaram “grandes incêndios”. Horas antes, a Defesa Civil saudita emitiu alertas de possível ameaça aérea em Riad e outras regiões do país – os primeiros avisos desse tipo na capital desde a mais recente escalada dos confrontos com os Houthis. Explosões foram ouvidas em Riad, e imagens de agências internacionais mostraram chamas e uma coluna de fumaça perto do principal aeroporto da cidade. O governo saudita não informou imediatamente a causa.

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Yanbu tem papel importante nas exportações sauditas de petróleo por ser o destino do oleoduto Leste-Oeste, que atravessa o país e permite levar petróleo dos campos do leste até o Mar Vermelho, sem passar pelo Estreito de Ormuz. O terminal já vinha com operações prejudicadas após ataques de drones danificarem o oleoduto na semana passada.

O oleoduto costuma escoar cerca de 4 milhões de barris por dia, parcela relevante da oferta global de petróleo. Após os danos, a Arábia Saudita cancelou alguns carregamentos destinados à Europa e suspendeu embarques no porto de Yanbu, segundo fontes do setor ouvidas pela Reuters.

Os Houthis disseram que as operações também foram uma resposta à acusação saudita de que o grupo tentou atacar Meca nesta semana e aos bombardeios da Arábia Saudita contra o Iêmen. Os Houthis negam ter mirado a cidade sagrada.

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*Com informações da Associated Press

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo