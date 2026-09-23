IA não é sobre tecnologia, é transformação, diz executivo do Google Cloud

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A transformação promovida pela inteligência artificial vai além da tecnologia em si, segundo Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina.

“Já não é uma questão de tecnologia, é uma questão de transformação”, declarou.

Para ele, assim como a internet representou uma revolução tecnológica no começo, a IA representa hoje uma transformação que abrange governos, empresas e a sociedade como um todo, criando novas formas de trabalho e de organização.

Olhando para a América Latina, López afirma que a região cresceu de forma expressiva nos últimos anos em termos de presença e consolidação da operação das empresas de tecnologia.

“O Brasil é muito importante para a América Latina e muito importante para o global”, cravou. O executivo destacou que a empresa mantém presença em diferentes cidades brasileiras, conta com data centers no país e segue expandindo sua capacidade de infraestrutura continuamente.

Democratização da IA passa pela educação

Ao abordar o conceito de democratização da inteligência artificial, López apresentou um estudo desenvolvido pela empresa que identifica quatro pilares para que um país seja bem-sucedido com IA.

Entre eles, destacou a infraestrutura tecnológica — sobre a qual afirma que o Brasil já apresenta boa conectividade — e, sobretudo, a educação.

“Para nós, educação é democratização. Você não pode democratizar se as pessoas não têm conhecimento para usar”, afirmou.

Nesse contexto, ele revelou que o Google Cloud tem o desafio de treinar 3 milhões de brasileiros em inteligência artificial em diferentes níveis, não apenas técnicos. A empresa também mantém acordos com mais de 200 universidades para a formação de profissionais especializados.

López enfatizou que o objetivo da educação tecnológica é amplo: “estamos falando da minha tia, para que no dia a dia ela use e possa melhorar. Estamos falando dos governos, já que os governos têm um impacto muito importante na vida das pessoas”.

Transformação cultural nas empresas

López também abordou o impacto da IA no ambiente corporativo. Ele observou que, nos últimos dois ou três anos, a tecnologia deixou de ser assunto exclusivo das áreas de TI e passou a envolver diretamente as lideranças das organizações.

“Os presidentes das empresas estão interessados”, disse, acrescentando que o Google Cloud realiza workshops de cultura e academias de IA voltados para executivos, justamente para que eles comecem a pensar de forma diferente.

Entre os principais desafios enfrentados pelas empresas nesse processo, ele citou a transformação cultural, o upskilling (a capacitação contínua dos colaboradores) e a reinvenção de processos internos.

“A cultura da empresa tem que mudar. Tem que ser uma cultura aberta, uma cultura de teste”, afirmou o presidente do Google Cloud na América Latina.

Brasil está preparado para a IA

Ao ser questionado sobre se o Brasil está preparado para acompanhar a velocidade das transformações promovidas pela inteligência artificial, López se mostrou otimista.

Ele citou dados que indicam que 71% dos brasileiros já percebem que a IA melhora suas vidas, seja no âmbito profissional ou pessoal.

“Eu acho que o Brasil está super preparado”, pontuou, destacando ainda que empresas brasileiras já estão realizando investimentos significativos em transformação digital e aprendizado tecnológico.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. Clique aqui para saber mais.Acompanhe Economia nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites