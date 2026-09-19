23/09/2026
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IA pode impulsionar crescimento, mas aumentar tensão econômica, alerta FMI

Por CNN Brasil
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IA pode impulsionar crescimento, mas aumentar tensão econômica, alerta FMI

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A inteligência artificial poderá aumentar a produtividade europeia em cerca de 1% ao longo de cinco anos, mas apresenta o risco de ampliar a desigualdade, sobrecarregar as redes elétricas e aumentar a dependência de tecnologia estrangeira, a menos que os governos aprofundem a integração econômica, segundo um estudo do Fundo Monetário Internacional.

A nota informativa foi preparada para uma reunião informal de ministros das Finanças da União Europeia em Dublin, nos dias 18 e 19 de setembro, e afirmava que os benefícios e os custos da IA ​​provavelmente seriam distribuídos de forma desigual entre países, regiões e trabalhadores.

Também afirmou que a conclusão do mercado único da UE ajudaria a disseminar a adoção da IA ​​e seus benefícios de forma mais uniforme por todas as 27 nações do bloco.

O artigo ecoa as preocupações levantadas pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, e pela Comissão Europeia, de que a fragmentação dos mercados de capital, trabalho e energia da Europa está a prejudicar o investimento e a inovação.

O FMI estimou que cerca de 60% dos trabalhadores nas economias europeias avançadas estão empregados em ocupações altamente expostas à IA. Embora alguns possam se tornar mais produtivos com o uso dessas ferramentas, outros correm o risco de serem substituídos à medida que tarefas rotineiras são automatizadas, afirmou a instituição, particularmente em empregos onde a IA tem maior probabilidade de substituir o trabalho do que de complementá-lo.

O estudo afirma que os data centers europeus já consomem cerca de 3% da eletricidade do continente e que a demanda aumentará acentuadamente com a expansão do uso de IA. Grandes polos tecnológicos como Frankfurt, Londres, Amsterdã, Paris e Dublin estão entre as áreas mais afetadas, com aglomerados de centros de dados já pressionando as redes elétricas locais.

Para resolver isso, a UE deve investir em infraestrutura de redes transfronteiriças e aprofundar a integração do mercado energético europeu, afirmou o FMI.

O documento também alertou que a Europa corre o risco de desenvolver outra dependência estratégica, visto que os EUA e a China dominam o desenvolvimento de modelos de IA. Afirmou que a Europa precisaria de investimentos significativos em sua própria indústria de IA para evitar a dependência de tecnologia estrangeira.

O estudo afirma que os benefícios da IA ​​também deverão ser distribuídos de forma desigual dentro e pela UE. Espera-se que as economias mais avançadas se beneficiem de forma desproporcional, pois estão mais bem preparadas e mais expostas à tecnologia.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por vitoriagomez.

Conteúdo Original / Fonte: vitoriagomez
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