07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Influenciadora faz homenagem para Yuri Lima, ex de Iza, e web desconfia

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Influenciadora faz homenagem para Yuri Lima, ex de Iza, e web desconfia

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A influenciadora Gabriella Fleury fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (5) que chamou a atenção da internet. Ela fez uma homenagem ao jogador Yuri Lima, 31, ex-namorado da cantora Iza, 35, com um vídeo em que aparecem juntos e um texto.

“Hoje é dia dele, do Zé gracinha, que me atura tem um tempinho. Nossa loucura combina, não tem jeito. Parabéns, meu jogador, você é muito especial e importante para mim! O resto já te mandei aí. Beijos, te amo”, escreveu.

Iza anunciou o término e a traição de Yuri Lima ao divulgar um vídeo expondo a situação, em julho de 2024, enquanto ela ainda estava grávida da filha do casal, Nala.

Após o nascimento da bebê, o ex-jogador voltou a estar presente na vida da cantora e os dois reataram o relacionamento.

Porém, em setembro do ano passado, uma mulher identificada como Adrielly se pronunciou após Yuri Lima republicar uma foto antiga dela de biquíni. Um mês depois, os dois terminaram de vez o relacionamento.

Desde então, o jogador de futebol não assumiu um novo romance, enquanto Iza admitiu estar namorando o ator João Vitor Silva.

Assista ao vídeo

pic.twitter.com/UsvJAV79IU

— Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) August 6, 2026

*Publicado por Giovana Christ, da CNN Brasil

Acompanhe Pop nas Redes SociaisTópicos#CNNPopYuri Lima

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.