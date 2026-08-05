Influenciadora faz homenagem para Yuri Lima, ex de Iza, e web desconfia

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A influenciadora Gabriella Fleury fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (5) que chamou a atenção da internet. Ela fez uma homenagem ao jogador Yuri Lima, 31, ex-namorado da cantora Iza, 35, com um vídeo em que aparecem juntos e um texto.

“Hoje é dia dele, do Zé gracinha, que me atura tem um tempinho. Nossa loucura combina, não tem jeito. Parabéns, meu jogador, você é muito especial e importante para mim! O resto já te mandei aí. Beijos, te amo”, escreveu.

Iza anunciou o término e a traição de Yuri Lima ao divulgar um vídeo expondo a situação, em julho de 2024, enquanto ela ainda estava grávida da filha do casal, Nala.

Após o nascimento da bebê, o ex-jogador voltou a estar presente na vida da cantora e os dois reataram o relacionamento.

Porém, em setembro do ano passado, uma mulher identificada como Adrielly se pronunciou após Yuri Lima republicar uma foto antiga dela de biquíni. Um mês depois, os dois terminaram de vez o relacionamento.

Desde então, o jogador de futebol não assumiu um novo romance, enquanto Iza admitiu estar namorando o ator João Vitor Silva.

Assista ao vídeo

pic.twitter.com/UsvJAV79IU — Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) August 6, 2026

*Publicado por Giovana Christ, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist