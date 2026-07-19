Inglaterra fica em 3º lugar na Copa do Mundo após vitória por 6 x 4 sobre a França

A Inglaterra ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo após derrotar a França por 6 x 4 neste sábado, na mesma partida em que o capitão dos Bleus, Kylian Mbappé, se tornou o maior artilheiro da história do torneio, com 22 gols, e em que o técnico francês Didier Deschamps se despediu depois de 14 anos no comando.

A Inglaterra marcou quatro gols no primeiro tempo, com Declan Rice, Ezri Konsa e Bukayo Saka, duas vezes.

Saka marcou mais um cobrando pênalti aos 42 minutos do segundo tempo.

Mbappé marcou duas vezes, uma antes e outra depois do gol de Bradley Barcola no segundo tempo, elevando sua contagem para 10 nesta Copa do Mundo.

Ousmane Dembélé fez o quarto gol da França no sexto minuto do tempo de acréscimo, antes de Jude Bellingham marcar o sexto para a Inglaterra.

Mbappé lidera a disputa pela artilharia desta edição da Copa do Mundo com dois gols a mais que Messi.

O jogador de 27 anos também está à frente de Messi, que se prepara para disputar a final de domingo contra a Espanha, por um gol na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.

Michael Olise bateu o recorde de assistências em uma única edição de Copa do Mundo, com sete, à frente das seis de Pelé em 1970.

A França se recuperou de um início desastroso após Deschamps colocar Dayot Upamecano e Lucas Digne em campo para reforçar uma defesa desorientada.

Deschamps deixa a seleção francesa após comandar 185 partidas.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por iurisantos.

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