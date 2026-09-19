Irã pede o fim do uso da guerra como instrumento das relações globais

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O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, pediu neste sábado (19) à comunidade global que deixe de usar a guerra como “um instrumento primordial das relações internacionais” e, em vez disso, “restaure o verdadeiro significado e a credibilidade do direito internacional”.

Ao discursar no evento Global Townhall 2026, realizado em Jacarta, na Indonésia — participando via Telegram a partir de Teerã —, o chanceler iraniano afirmou que “décadas de intervenção estrangeira, pressão militar e guerras intermináveis ​​no Oriente Médio comprovaram uma verdade inegável: a intervenção militar não gera segurança, e o exercício de pressão e coerção não conduz à paz”.

Ele citou a situação militar de Israel em Gaza como exemplo desse “padrão fracassado”, bem como a guerra “ilegal” dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

“Um padrão no qual a força militar não é mais utilizada como último recurso, mas se transformou em um mecanismo permanente para redesenhar o cenário político e de segurança da região”, disse Araqchi durante a maratona anual e virtual de diálogo global que reúne líderes mundiais e grandes pensadores para discutir as principais questões globais.

“A agressão é normalizada, a escalada é institucionalizada e a destruição deixa de ser uma consequência da guerra para se tornar um instrumento de promoção de objetivos políticos”, afirmou.

“Devemos nos perguntar: até onde? Quando diremos ‘basta’?”, acrescentou.

Araqchi disse que o desrespeito ao direito internacional por parte de algumas “grandes potências” levou a violações de direitos humanos que se tornaram “inerentes” para algumas nações e um “privilégio condicional” para outras.

“Se as instituições internacionais, incluindo as Nações Unidas, não conseguirem se opor à agressão e responsabilizar os violadores do direito internacional, é natural que a credibilidade e a legitimidade dessas instituições sejam prejudicadas”, disse ele.

No entanto, o chanceler iraniano afirmou desejar um “multilateralismo genuíno, eficaz e justo”, em vez de abandoná-lo.

“Hoje, a comunidade internacional se depara com uma escolha histórica e civilizacional: podemos continuar trilhando esse mesmo caminho — o caminho do militarismo, da intervenção, do confronto e das guerras intermináveis ​​— ou podemos ter a vontade e a coragem de mudar de rumo”, disse Araqchi.

“Podemos colocar o desenvolvimento novamente no centro das atenções. Podemos priorizar a dignidade humana em detrimento de cálculos de poder. Podemos libertar a justiça do monopólio e da seletividade e, mais uma vez, restaurar o verdadeiro significado e a credibilidade do direito internacional”, disse ele.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira