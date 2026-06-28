Japão quer desafiar o Brasil e confia em título na Copa, diz treinador

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A Seleção Japonesa nunca esteve tão confiante na busca por um inédito (e histórico) título da Copa do Mundo.

Com boas atuações na fase de grupos e a classificação para enfrentar o Brasil na segunda fase, a equipe espera avançar no mata-mata.

Neste domingo (28), o técnico Hajime Moriyasu reconheceu a força da Seleção Brasileira no confronto e afirmou que a equipe asiática precisará de um grande desempenho para vencer.

Moriyasu, por outro lado, exaltou a confiança que o Japão tem nessa campanha no Mundial. O país trabalha para conquistar um título histórico nas próximas edições do torneio e quer que esta edição já seja um exemplo disso.

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O treinador japonês garantiu que não mudará o estilo de jogo para enfrentar a Seleção Brasileira, independentemente do favoritismo, e pede respeito à qualidade do Nippon para o restante da Copa.

Vale ressaltar que o ciclo dos Samurais Azuis para esse Mundial inclui vitórias expressivas. A equipe derrotou países como Brasil, Inglaterra e Alemanha em amistosos.

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo.

O vencedor avança às oitavas de final para encarar Costa do Marfim ou Noruega.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por rafaelvillarroel

Conteúdo Original / Fonte: rafaelvillarroel