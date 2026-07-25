Jim Carey fala pela primeira vez sobre morte do diretor de “O Máscara”

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O ator Jim Carrey, 64, se pronunciou pela primeira vez sobre a perda recente de seu colega de profissão, o diretor Chuck Russell (1952-2026), na última sexta-feira (24).

“Considero um privilégio ter trabalhado com Chuck Russell, que, durante as filmagens de ‘O Máscara’ criou uma atmosfera exuberante e infantil de encantamento e camaradagem no set. Todo o elenco e equipe foram tocados e inspirados por sua alegria”, afirmou ele em um comunicado enviado à revista People.

Carrey trabalhou pela primeira vez com Chuck em meados de 1994, época na qual eles produziram e lançaram o longa de comédia “O Máscara”, título que Jim referenciou em seu comunicado póstumo.

A trama acompanha Stanley Ipkiss, um caixa de banco tímido e azarado, que tem sua vida transformada ao encontrar uma máscara mágica do deus Loki.

De acordo com a sinopse oficial: “Quando Stanley coloca a máscara, se transforma em O Máskara, um ser com o rosto verde que possui a coragem para fazer as coisas mais arriscadas e divertidas que Stanley receia fazer, inclusive flertar com Tina Carlyle (Cameron Diaz), a bela e sensual cantora que se apresenta no Coco Bongo, a discoteca do momento”.

“Todos nós fomos abençoados por muitos anos com aquele momento vibrante e atemporal. Considero O Máscara uma das joias da minha vida criativa. Obrigado, Chuck”, finalizou o ator de forma emotiva.

Atualmente, o filme dos anos 1990, que também conta com Peter Greene como o mafioso principal da narrativa, está disponível no streaming pelas plataformas Globoplay e Prime Video.

Morte de Chuck Russell

Segundo informações do TMZ, o cineasta faleceu na quarta-feira (22) de forma “inesperada” em sua casa em San Diego, nos Estados Unidos. Na ocasião, o corpo de bombeiros local foi acionado para a residência dele durante a tarde, após relatos de um homem inconsciente.

Mais informações sobre a causa da morte e como ela foi sinalizada aos profissionais ainda não foram divulgadas pelos representantes oficiais da família.

Para além do longa estrelado por Carrey, Russell estreou como diretor de “A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos” (1987). Posteriormente, o cineasta trabalhou em filmes como “A Bolha Assassina” (1988), “Queima de Arquivo” (1996) e “O Escorpião Rei” (2002).

Em 2024, ele produziu seu último trabalho na indústria cinematográfica, o filme “Witchboard: Espírito Assassino”, em que três amigos brincam com um tabuleiro Ouija. Na época, ele deu uma entrevista à revista Variety comentando sobre o lançamento.

“Precisamos humanizar essas coisas, sejam elas de ação, comédia ou drama. Você precisa entrar na cabeça dos seus atores. Você precisa incorporar a personalidade real deles em suas performances”, declarou.

*Sob supervisão de Gabriela Maraccini, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luizazequim.

Conteúdo Original / Fonte: luizazequim