“João Fonseca estará à disposição”, diz técnico do Brasil na Copa Davis

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A presença de João Fonseca na lista de convocados para a Copa Davis chamou a atenção dos fãs do tenista carioca, que desistiu do US Open por um incômodo no abdômen. O técnico do time, Jaime Oncins, porém, está otimista.

“Depois de uma boa conversa tanto com ele quanto com o seu treinador, com essa confirmação de que estará no time e à disposição, também traz um adendo muito grande para a equipe”, disse Oncins ao site da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Caso confirme a presença na Davis, João Fonseca retornará às quadras um mês depois de desistir do Masters 1000 de Cincinnati e voltar ao Brasil. O tenista de 20 anos seguiria, depois, para a gira da Ásia e para a Europa.

“Acho que é um ambiente diferente, a Copa Davis é uma semana especial, como eu sempre falo. Já estar contando com esse grupo me traz uma confiança muito grande para esse confronto contra a Suíça”, concluiu.

O confronto contra a Suíça será na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de setembro. A superfície escolhida foi a quadra dura coberta, na qual João Fonseca venceu seu principal título até aqui, o ATP 500 da Basileia, em 2025.

Veja os convocados pelo Brasil na Copa Davis

Além de Fonseca, atual número 26 do ranking da ATP, Oncins convocou também Gustavo Heide (128º), Matheus Pucinelli (254º) e a dupla Orlando Luz e Rafael Matos, que vem de dois títulos de Masters 1000 consecutivos e tem grandes chances de disputar o ATP Finals.

Estou com uma expectativa muito grande para a Copa Davis. Depois de um bom tempo, voltar a jogar no Brasil e ter a torcida e o apoio de todo mundo é muito legal, e na Copa Davis isso é muito importante. Estou com uma confiança muito grande nos jogadores.A dupla, Matos e Orlando, vem de duas conquistas de Masters 1000 seguidas, e isso dá uma confiança muito grande não só para eles, mas para o time também, por saber que estão passando por esse momento. O Heide está jogando perto da sua melhor forma e já está próximo de entrar no top 100. Tanto ele como o Pucinelli, no último confronto contra do Canadá, jogaram muito bem, mesmo diante das adversidades, em um piso muito rápido, e conseguiram me passar uma confiança muito grande em termos de poder contar com eles

A dupla, Matos e Orlando, vem de duas conquistas de Masters 1000 seguidas, e isso dá uma confiança muito grande não só para eles, mas para o time também, por saber que estão passando por esse momento. O Heide está jogando perto da sua melhor forma e já está próximo de entrar no top 100. Tanto ele como o Pucinelli, no último confronto contra do Canadá, jogaram muito bem, mesmo diante das adversidades, em um piso muito rápido, e conseguiram me passar uma confiança muito grande em termos de poder contar com eles[/quote]

Brasil volta a disputar a Davis em casa após três anos

O duelo contra a Suíça será válido pelo Grupo Mundial I da Copa Davis 2026. O vencedor garante vaga na primeira rodada dos Qualifiers de 2027, mantendo viva a chance de título da Copa Davis na temporada seguinte. Quem perder disputa os playoffs do Grupo Mundial I em 2027, com risco de rebaixamento.

O Brasil não disputava uma etapa da Davis em seu solo desde fevereiro de 2023, quando venceu a China por 4 a 0 no Costão do Santinho, em Florianópolis.

Formato da disputa

Cada confronto tem 5 jogos: 4 de simples e 1 de duplas

Vence quem somar 3 vitórias primeiro

Sexta (18/9): 2 jogos de simples, a partir das 15h

Sábado (19/9): duplas abrem a programação às 14h, seguidas pelos 2 jogos de simples restantes (caso ainda sejam necessários para definir o vencedor)

Os tenistas escalados para cada jogo serão definidos mais perto da data

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luccasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: luccasoliveira