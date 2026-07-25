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João Gomes cancela shows após ser internado por influenza

Por Agência Brasil 25/07/2026 às 15:41
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João Gomes cancela shows após ser internado por influenza

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© Instagram/@JoãoGomes

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O cantor João Gomes foi internado nesta sexta-feira (24) no Real Hospital Português, no Recife, após ter sido diagnosticado com influenza.

Ele teve alta neste sábado (25) e já está em casa na capital pernambucana.

Com isso, os shows que ele iria fazer foram cancelados porque deverá permanecer em repouso por orientação médica.

Ele não se apresentou no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, nesta sexta-feira (24), e não irá se apresentar neste sábado (25) em Riachão do Jacuípe, na Bahia. 


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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil

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