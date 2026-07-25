Jogadora é suspensa por 5 anos após agredir adversárias em jogo de futsal

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Uma jogadora foi suspensa por cinco anos de todas as competições organizadas pela Liga Desportiva do Eusébio após agredir duas adversárias durante a partida de abertura do Campeonato Municipal de Futsal Feminino da cidade, na Região Metropolitana de Fortaleza. O episódio aconteceu na última quarta-feira (22), no Ginásio Joaquim Gregório, e também resultou na eliminação da equipe As Resenhas da competição.

A confusão começou no início do segundo tempo, quando o Projeto RDJ Sport Feminino vencia o confronto por 1 a 0. Após cometer uma falta, a atleta de As Resenhas se levantou e desferiu dois chutes na cabeça de uma adversária que permanecia caída na quadra. Em seguida, uma companheira da vítima tentou intervir e também foi agredida com um soco no rosto.

A partida foi interrompida imediatamente, com a entrada de árbitros, integrantes das comissões técnicas e outras jogadoras para conter a confusão. A atleta atingida pelos chutes recebeu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e, segundo a Prefeitura de Eusébio, passa bem. Em publicação nas redes sociais, o Projeto RDJ Sport informou que as duas jogadoras agredidas receberam alta e se recuperam em casa.

Esta tipa merece ir directo a la cárcel 🤦🤦.. En la apertura del Campeonato Municipal de Fútbol Sala Femenino de Eusébio (Ceará, Brasil), en el pabellón polideportivo de la ciudad (Fortaleza), una jugadora del RSN (As Resenhas) agredió a dos rivales del RDJ Sport en el segundo… pic.twitter.com/XpE59sMvwX — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 25, 2026

Nesta sexta-feira (24), a Comissão Disciplinar Esportiva da Liga Desportiva do Eusébio concluiu o julgamento do caso. Após analisar a súmula da partida, o relatório da arbitragem, imagens da transmissão e os esclarecimentos das partes envolvidas, o órgão determinou a suspensão da atleta agressora por cinco anos de qualquer atividade organizada pela entidade. Além disso, a equipe As Resenhas foi eliminada do campeonato, e outras punições foram aplicadas a participantes que contribuíram para a confusão.

Em nota, a Liga Desportiva do Eusébio afirmou que as sanções seguem o regulamento da competição e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A entidade também reiterou repúdio a qualquer forma de violência no esporte, assim como a Prefeitura de Eusébio, que destacou o compromisso com a promoção de um ambiente seguro e respeitoso para atletas e participantes das competições municipais.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielteles