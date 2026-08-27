Julia Faria sobre como superou o primeiro término: “Ninguém morre de amor”

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A atriz e influenciadora Julia Faria, 40, abriu o coração ao relembrar sua primeira decepção amorosa e compartilhou reflexões sobre como é possível superar o fim de um relacionamento. Em participação no programa “Na Palma da Mari – Entre Mulheres”, ela descreveu a intensidade da dor vivida naquele momento e a sensação de que a vida havia chegado ao fim.

“Lá atrás, quando você vive o primeiro término, você acha que vai morrer, você acha que a vida acabou”, disse Julia, que afirmou guardar viva na memória a experiência de sua primeira frustração amorosa. Apesar disso, ela ressaltou que o tempo se encarrega de mostrar uma perspectiva diferente: “Com o tempo você vai vendo que no chão você não passa. Ninguém morre de amor.”

O papel do tempo e das experiências na superação

Julia destacou que atravessar o luto de um relacionamento pode ser uma oportunidade de aprendizado e ressignificação. Segundo ela, cada nova experiência amorosa traz consigo um repertório emocional mais rico, capaz de transformar a visão que se tem sobre o amor. “Você vai se apaixonar de novo e vai achar que ama mais aquela pessoa nova”, afirmou, acrescentando que esse acúmulo de vivências é algo que apenas o tempo pode oferecer.

A atriz também tocou no tema da pressão que muitas mulheres sentem em relação à idade, especialmente aquelas que desejam gestar. Ela reconheceu que existe, de fato, um fator fisiológico que impõe um cronômetro biológico para quem tem esse desejo, mas defendeu que, fora essa questão específica, o envelhecimento traz muito mais ganhos do que perdas. “Hoje é o dia mais jovem que você tem para experimentar qualquer coisa”, afirmou Julia, encorajando mulheres jovens a não se sentirem velhas prematuramente.

Ao final, Julia compartilhou que sentiu mais o peso dos 30 anos do que dos 40, justamente porque, com mais idade, acumulou mais conhecimento e experiência de vida. A reflexão foi recebida como um olhar gentil sobre a maturidade e sobre a busca pela felicidade, tema que também foi debatido pelas participantes do programa, que questionaram a ideia de associar felicidade a marcos etários específicos.

O episódio completo lança no YouTube do CNN Pop nesta quinta-feira (20), às 20h, e vai ao ar na CNN Brasil no sábado (22), às 22h45. A psicóloga e ex-BBB Sarah Aline também participou do episódio.

A temporada “Na Palma da Mari – Entre Mulheres” contará ainda com a participação de outras convidadas, como Camila Frender e Fe Paes Leme. Claudia Raia também já passou pelo programa.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. Clique aqui para saber mais.Acompanhe Pop nas Redes SociaisTópicos#CNNPopNa Palma da Mari

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites