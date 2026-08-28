Kevin Warsh discursa em Jackson Hole, Caged, IGP-M e mais destaques desta sexta-feira

A última sessão desta semana, nesta sexta-feira (28), divide as atenções entre dados de emprego aqui no Brasil e o esperado discurso de Kevin Warsh, presidente do Fed, no simpósio do banco central dos Estados Unidos.

O simpósio reunindo banqueiros, economistas e tomadores de decisões entra em seu segundo dia hoje, com o primeiro discurso de Warsh como presidente. O chair do Fed tem sido enfrentado pressões para responder às críticas de que não tem sido suficientemente transparente sobre sua visão da economia sem abrir mão de sua determinação de evitar sinalizações detalhadas ao mercado sobre os próximos passos da política monetária.

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No Brasil, após a nova queda da taxa desemprego, serão lançados os dados de emprego formal do Caged. A previsão do Bradesco é de que o mercado de trabalho inicie o terceiro trimestre em ritmo similar ao observado em junho. A agenda também tem, hoje, a divulgação da sondagem de comércio e de serviços, além do IGP-M do mês de agosto.

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O Ibovespa fechou com sinal positivo pelo sétimo pregão seguido nesta quinta-feira, ganhando fôlego à tarde, em movimento respaldado principalmente pelas ações da Petrobras e aval de Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,31%, a 175.135,41 pontos.

O que vai mexer com o mercado nesta sexta

Às 11h (horário de Brasília), Kevin Warsh, presidente do Fed, fala no Simpósio de Jackson Hole. Às 17h, no Brasil, Dario Durigan recebe representantes da The Economist. Às 21h05, Flávio Bolsonaro participa de sabatina na TV Globo.

Agenda

Brasil

06:00 — Confiança do consumidor

Período: Maio

Previsão: -19,0

08:00 — FGV: IGP-M

Período: Ago

Previsão: -0,35% (m/m)

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08:00 — FGV: Sondagem do Comércio

Período: Ago

08:00 — FGV: Sondagem de Serviços

Período: Ago

08:30 — BCB: Nota à imprensa — Política monetária e operações de crédito

Período: Jul

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14:30 — Caged: Geração de emprego formal

Período: Jul

Previsão: 128 mil

EUA

11:00 — Índice de confiança da Universidade de Michigan

Período: Ago

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Zona do Euro

06:00 — Confiança do Consumidor

Período: Ago

INTERNACIONAL

Combustíveis

O presidente norte-americano, Donald Trump, deve se reunir com refinarias e varejistas de combustível dos EUA na próxima semana para destacar os esforços para reduzir os preços da gasolina, à medida que seu governo busca aliviar a pressão sobre os consumidores causada pela guerra contra o Irã antes das eleições legislativas de meio de mandato de novembro, disseram fontes a par do assunto.

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Os riscos políticos são altos para Trump e seus pares republicanos, que tentam defender maiorias estreitas no Congresso em novembro. A guerra contra o Irã tem se tornado cada vez mais impopular, enquanto os preços mais altos da gasolina ameaçam minar a promessa de campanha de Trump para 2024 de reduzir o custo de vida. Uma pesquisa Reuters/Ipsos mostra que o índice de aprovação de Trump caiu para 33%, com apenas 31% dos norte-americanos aprovando o conflito.

EUA x Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que os EUA não estão conversando com o Irã, já que Washington está focado em punir Teerã economicamente, prometendo penalizar os países que fizerem negócios com a República Islâmica.

“Não queremos falar com eles. Não pretendemos nos encontrar nem nada do tipo”, disse Trump aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca.

No início do dia, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a campanha econômica dos EUA continuará até que o Irã decida negociar de forma significativa.

BRASIL

Imposto de exportação

O juiz Diego Câmara, da 17ª Vara Federal da Justiça no Distrito Federal suspendeu nesta quinta-feira a aplicação do Imposto de Exportação sobre petróleo bruto instituído pelo governo federal.

A decisão, liminar (provisória), vem no mesmo dia em que o Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) se reúne para decidir prorroga a vigência do tributo aplicado pelo governo para enfrentar os efeitos da guerra no Oriente Médio no mercado nacional e cobrir os custos decorrentes do subsídio da gasolina e do diesel.

Transporte rodoviário

O setor de transporte rodoviário registrou uma defasagem média de 10,5% do frete no primeiro semestre, sofrendo impacto da alta do diesel, que avançou mais do que os valores dos fretes, apontou nesta quinta-feira um levantamento da associação do setor NTC & Logística.

Respondendo por 44,7% dos custos, o preço do diesel subiu 17,63% nos primeiros seis meses do ano, em meio a impactos da guerra no Irã, apesar de o governo federal ter implementado um programa de subsídios para aliviar os custos.

CORPORATIVO

Braskem (BRKM5)

A Defensoria Pública da União (DPU) abriu processo contra a Braskem e a União, citando prejuízo de R$5 bilhões ao patrimônio mineral decorrente da interrupção das atividades de mineração de sal-gema em Maceió.

A DPU afirma que há indícios “de que a empresa praticou lavra ambiciosa, modalidade de exploração que desrespeita os planos de lavra e compromete o aproveitamento econômico da jazida”.

(Com Agência Brasil, Reuters, O Globo e Estadão Conteúdo)

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza