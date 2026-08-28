Lago no Nepal transborda e nível do rio sobe, diz autoridade local

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Autoridades do distrito de Rasuwa, no Nepal, receberam um comunicado informando que um lago transbordou, dois dias após uma inundação repentina atingir a região, disse nesta sexta-feira (28) Narendra Pariyar, principal autoridade administrativa do distrito.

“Podemos ver que o nível da água no rio está subindo”, afirmou, acrescentando que ainda não está claro qual é o nível da água neste momento.

De acordo com testemunha da agência Reuters, as operações de resgate com helicóptero em Rasuwa foram suspensas, enquanto moradores correm para áreas mais altas na região.

Cresce o número de mortos

O número de mortos pelas inundações no Nepal subiu para 469, informou a polícia nepalesa na manhã desta sexta-feira. No lado chinês, três pessoas morreram, segundo a atualização mais recente divulgada pelas autoridades na quinta-feira.

Mais de 1.300 pessoas foram dadas como desaparecidas. Equipes de resgate enfrentam dificuldades devido ao terreno montanhoso, às condições climáticas adversas, à destruição da infraestrutura e aos cortes de energia, entre outros obstáculos.

Dificuldade no resgate

A ameaça de novos deslizamentos de terra e inundações ao longo da devastada fronteira entre Nepal e China torna ainda mais perigosa a já difícil busca por sobreviventes, informou a Cruz Vermelha à CNN.

“Estamos extremamente preocupados com a possibilidade de uma nova inundação, mesmo enquanto as autoridades trabalham muito, muito intensamente para reabrir estradas que foram bloqueadas e atender comunidades que ainda não receberam assistência significativa”, disse David Fisher, chefe da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no Nepal.

“Infelizmente, houve uma demanda muito alta por sacos para cadáveres.”

Dois dias após o desastre, muitas pessoas na área atingida pelas inundações ainda estão “muito desorientadas”, afirmou. Equipes de resgate e voluntários estão fazendo o possível para distribuir alertas sobre o risco de novas inundações às pessoas que ainda estão em estado de choque, disse Fisher à jornalista Kaitlan Collins, da CNN.

“É fundamental que consigamos atender tanto às necessidades emergenciais existentes quanto transmitir esses alertas o mais rápido possível”, afirmou.

*Com informações da Reuters e da CNN Internacional

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por danielseiti.

Conteúdo Original / Fonte: danielseiti