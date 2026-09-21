Líbia diz que grupo interrompeu oleoduto do campo de Sharara reduzindo a produção

A Corporação Nacional de Petróleo da Líbia (NOC, na sigla em inglês) disse nesta segunda-feira, 21, que um grupo armado fechou a válvula número 7, interrompendo a atividade do oleoduto de petróleo bruto do campo de Sharara, operado pela Akakus Oil Operations, até o porto de Zawiya.

Segundo comunicado da NOC, esse fechamento aumentou a pressão no oleoduto, levando a uma redução significativa na produção do campo de Sharara.

A corporação confirmou que entrou em contato com a Guarda das Instalações Petrolíferas do Sudoeste e solicitou que cumprissem seus deveres, mas os apelos “não resultaram em nada até o momento”. As equipes técnicas também não conseguiram acessar a área das válvulas 6 e 7, acrescentou.

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A NOC enfatizou que a continuação desse fechamento interromperá a produção no campo de Sharara e prejudicará as operações de transporte e exportação. “Isso deve pesar diretamente na economia nacional ao reduzir as receitas públicas, especialmente considerando os altos preços globais do petróleo”.

A instituição ainda apelou para que os responsáveis pelo fechamento do oleoduto exerçam “razão e sabedoria”, priorizem o interesse nacional sobre interesses pessoais e trabalhem para reabrir o oleoduto “imediatamente”.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo