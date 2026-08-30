Líder supremo do Irã pede união muçulmana contra EUA e Israel

O líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, pediu aos países muçulmanos que se unam contra Israel e os Estados Unidos para que “conheçam o seu verdadeiro inimigo”.

Em uma série de mensagens publicadas neste domingo, 30, em sua conta oficial no X, Khamenei afirmou que a unidade entre os muçulmanos é fundamental para a construção de uma civilização islâmica e deve orientar a forma como os países da região lidam com aliados e adversários.

Segundo o líder iraniano, evitar divisões e fortalecer a cooperação entre os muçulmanos está entre as principais lições do Islã. Ele também afirmou que os Estados Unidos e Israel são “inimigos jurados” da unidade islâmica e que a solução para os problemas da comunidade muçulmana passa pela manutenção da amizade, da cooperação e da busca pelo bem comum.

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Khamenei advertiu ainda que as diferenças entre os países islâmicos podem ser exploradas para provocar divisões e enfraquecer sua capacidade de reação conjunta. Em sua avaliação, divergências religiosas, raciais, culturais, econômicas, políticas e geográficas não devem se sobrepor aos pontos em comum entre os muçulmanos.

As declarações foram feitas por ocasião do aniversário do profeta Maomé e da Semana da Unidade Islâmica. Khamenei encerrou as mensagens desejando que a misericórdia e a graça de Deus protejam as sociedades islâmicas.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo