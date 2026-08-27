27/08/2026
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Lotofácil hoje, concurso 3773: Confira o resultado sorteado nesta quinta-feira (27)

Por InfoMoney
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Lotofácil: confira o resultado sorteado neste domingo (23)

As dezenas do concurso número 3773 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta quinta-feira (27), em São Paulo.

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Os números sorteados foram: 20 – 13 – 21 – 04 – 18 – 11 – 09 – 24 – 25 – 07 – 03 – 14 – 22 – 15 – 17.

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 5.000.000,00.

Comece agora!

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor de um jogo simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Gabriel.

Conteúdo Original / Fonte: Gabriel
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