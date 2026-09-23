Lotofácil hoje: confira o resultado do concurso 3787 sorteado nesta quarta (23)

As 15 dezenas do concurso número 3787 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta quarta-feira (23), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 19 – 03 – 24 – 17 – 11 – 12 – 08 – 22 – 04 – 20 – 10 – 13 – 06 – 15 – 23.

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 2.000.000,00.

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Como apostar

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Um jogo simples custa R$ 3,50, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

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As apostas, geralmente, podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza