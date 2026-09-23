Lotomania: confira o resultado do concurso 2979 sorteado nesta quarta-feira (23)

Os números do concurso 2979 da Lotomania foram sorteados nesta quarta-feira (23), em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram:

92 – 90 – 94 – 21 – 55 – 17 – 28 – 59 – 38 – 30 – 34 – 50 – 12 – 27 – 23 – 36 – 45 – 14 – 73 – 74

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Lotofácil hoje: confira o resultado do concurso 3787 sorteado nesta quarta (23)

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete

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Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 4.127.219,14

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre 100 disponíveis (de 00 a 99). Também é possível optar pela Surpresinha, quando os números são escolhidos pelo sistema.

A aposta mínima custa R$ 3,00. Ganham prêmio os acertadores de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número, conforme as regras da modalidade.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza