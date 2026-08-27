Lula defende Jaques Wagner sobre caso Master: ‘Tenho consciência que é honesto’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira (27) o senador Jaques Wagner (PT-BA) ao ser questionado sobre as suspeitas que surgiram no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master.

Em entrevista à TV Globo, Lula afirmou confiar na integridade do aliado, com quem mantém uma relação política há cerca de 45 anos, e disse que não pretende antecipar conclusões enquanto as investigações estiverem em andamento.

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“Ele é senador da República e candidato à reeleição. É um homem que tem relação comigo há 45 anos, desde o sindicalismo. Tenho consciência que o Wagner é honesto. Se ele cometeu um desvio, vai acontecer com ele o que vai acontecer com qualquer pessoa. Vai pagar o preço do erro que cometeu”, afirmou.

O presidente disse ainda que, até o momento, não está comprovada uma relação direta entre Wagner e o Banco Master. Segundo Lula, o vínculo apontado é com Augusto Lima, que, de acordo com o presidente, ainda não integrava o banco na época dos fatos mencionados.

“Eu não posso colocar em dúvida o comportamento e a relação do Wagner comigo por conta de uma ilação”, disse. “Você tem um processo, tem uma apuração, tem uma investigação, as pessoas são inocentes até provem contrário”, acrescentou.

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Lula também criticou a antecipação de julgamentos a partir de informações surgidas durante investigações. “O que eu não posso admitir para mim e aceitar é que eu possa fazer política vivendo de ilações todo santo dia”, destacou.

Ao reafirmar a presunção de inocência, o presidente afirmou que pretende manter sua relação com Wagner enquanto não houver comprovação de irregularidades.

“Eu não sou uma pessoa que mudo de calçada quando encontro um amigo que está sendo acusado de alguma coisa. Até que provem o contrário, todos são inocentes”, defendeu.

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Wagner é senador pela Bahia e candidato à reeleição nas eleições deste ano. Ele foi ministro em governos petistas e governador da Bahia por dois mandatos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Marina Verenicz.

Conteúdo Original / Fonte: Marina Verenicz