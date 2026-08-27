Lula diz acreditar que ex-assessor Marcola não recebeu empréstimo de lobista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (27) que não interferirá em investigações envolvendo seu filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e que ele terá de responder caso seja comprovada alguma irregularidade.

Durante entrevista à TV Globo, Lula contestou as suspeitas levantadas a partir de conversas telefônicas atribuídas ao filho e disse que, até o momento, não há acusação formal nem comprovação de uso de recursos públicos.

“Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão. Não vou afastar delegado da PF”, afirmou.

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Segundo o presidente, Fábio Luís deverá prestar depoimento e responder ao inquérito caso seja chamado. Lula também negou que seu governo vá atuar para protegê-lo.

“Eu fui vítima disso na Lava Jato, da maior mentira montada neste país, pra evitar que eu fosse presidente da República. Eu poderia ter feito qualquer coisa pra não prestar depoimento. Eu fiz questão de prestar mais de vinte depoimentos. Se ele fez erro, ele pagará. Não haverá da Presidência um milímetro para proteger o meu filho”, destacou.

Lula disse ainda que as conversas telefônicas reveladas até agora não seriam suficientes para comprovar irregularidades e afirmou não haver, até o momento, prova de envolvimento de dinheiro público ou de contatos do filho com ministros.

O presidente também negou conhecer a lobista Roberta Luchsinger. “Não conheço essa moça, nunca vi na vida, nunca esteve perto de mim.”

Lula critica conduta de ex-assessor

Na entrevista, Lula também foi questionado sobre Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-integrante de sua equipe e alvo de suspeitas envolvendo lobistas.

Segundo Lula, a função de Marcola era encaminhar pedidos de audiência com ministros. O presidente reconheceu, porém, que considera inadequado o relato de que despesas e joias do ex-assessor teriam sido pagas por uma lobista.

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“Não é adequado, é totalmente errado e o Marcola sabe disso, porque não é esse o papel do chefe de gabinete”, frisou. “Eu disse pra ele, cara, eu sou quase como o seu pai. Por que você não falou comigo? Por que você não falou do problema que você estava tendo? Agora é o seguinte, se ele cometeu o erro, ele pagará pelo erro que cometeu. É isso que vai acontecer”, afirmou.

Lula afirmou que Marcola alegou ter recebido um empréstimo, versão que ainda precisaria ser esclarecida pela investigação. “Quando tiver uma acareação entre os dois é que vai se saber se foi um empréstimo. Mas eu acredito que ele pegou empréstimo.”

O presidente disse que tinha uma relação próxima com o ex-assessor e questionou por que não foi procurado por ele diante da situação. “Era quase o pai dele. Mas, se cometeu um erro, vai responder”, concluiu.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Marina Verenicz.

Conteúdo Original / Fonte: Marina Verenicz