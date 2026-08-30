Mãe é coroada como Miss Estados Unidos pela primeira vez na história

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A modelo representante de Virginia, Justus Kelley, foi coroada como Miss Estados Unidos da América 2026 nesta semana. A escolha da miss marca a primeira vez que o concurso premia uma mulher casada e mãe.

Justus Kelley, de 31 anos, é mãe de duas crianças adotivas e casada desde 2017. A escolha da Miss Virginia também marca a primeira vez que uma mulher na casa dos 30 anos conquista o título de Miss EUA. Em 2023, o concurso passou por mudanças nas regras, extinguiu o limite de idade e passou a aceitar a participação de mães.

“Não só estamos celebrando o 75º aniversário, como também fizemos história esta noite. Sou a primeira mulher casada, a primeira mãe e a primeira mulher na casa dos 30 anos. Então, é uma noite incrível”, declarou em um vídeo em suas redes logo depois de receber o título. A etapa marca a preliminar do país para participar do Miss Universo.

A vitória acontece em um momento em que a maternidade em concursos de beleza passa por uma polêmica no país. Lara Marina, vencedora do Miss Supranational 2026, foi destituída do cargo após descumprir regras da competição. Entre as regras descumpridas, ela engravidou durante a competição.

As regras rígidas para competidoras de disputas de miss são antigas. Em 1957, após Lena Gage ser coroada como Miss EUA, ela também perdeu a coroa por ter mentido sobre ser casada e mãe. Gage havia se casado e engravidado aos 14 anos e teve seu segundo bebê aos 16, relembra a revista People. Após tentar encobrir o casamento e os filhos, uma investigação oficial a desclassificou da competição, passando a coroa para Charlotte Sheffield.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos