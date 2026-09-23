Mais de 8 mil passageiros da Azul foram afetados por instabilidade em sinal de GPS

A companhia aérea Azul informou que a instabilidade global em receptores de sinais GPS da Honeywell, que afetou aeronaves em diferentes partes do mundo, incluindo modelos da Embraer E2-195, provocou o cancelamento de mais de 80 voos ao longo da terça-feira. Como consequência, alguns voos também sofreram atrasos, com impacto para mais de 8 mil clientes.

Os reflexos da ocorrência também impactam a malha da companhia nesta quarta-feira, disse a empresa, que não informou se houve cancelamentos ou atrasos. A Azul possui 50 jatos desse modelo em sua frota.

A companhia área reforçou que os passageiros afetados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que incluem desistência da viagem e reembols e assistência material em atrasos e que as “medidas operacionais foram adotadas com foco na segurança, valor primordial para a companhia”.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Agência O Globo.

Conteúdo Original / Fonte: Agência O Globo