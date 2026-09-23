Manchester United coloca tufos de grama à venda por R$ 850

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Nesta quarta-feira (23), o Manchester United indicou o sétimo prejuízo anual consecutivo. O clube inglês teve perda líquida de 43 milhões de libras (cerca de R$ 293 milhões) no exercício contabilizado até 30 de junho de 2026, valor que superou em 30% o déficit de 2025, que registrou 33 milhões de libras (R$ 224,7 milhões).

Em busca de gerar novas receitas e forma de arrecadação a curto prazo, os Reds colocaram à venda tufos do gramado de Old Trafford por 125 libras (R$ 850) a unidade, buscando também um engajamento maior com seus torcedores.

Transformados em itens de coleção, os pedaços do antigo gramado do estádio foram alocados em um cubo de acrílico com 7 centímetros de dimensões. Os produtos comercializados são relíquias sobressalentes da substituição do campo que permaneceu por 14 anos no local.

A iniciativa surge em meio a sequência de prejuízos financeiros que dura sete anos nos cofres do clube. As perdas acumuladas desde 2019 chegam a 444 milhões de libras (cerca de R$ 3 bilhões).

Previsão de receita recorde

Apesar do momento delicado, o Manchester United prevê uma receita de 740 a 760 milhões de euros no exercício de 2027 (cerca de R$ 5,04 a 5,18 bilhões). A estimativa é possível graças à premiação obtida pela classificação à atual edição da Champions League, após terminar a Premier League em terceiro lugar na última temporada.

Em 2026, quando o clube não participou da principal competição continental, a receita foi de 677,6 milhões de euros (R$ 4,61 bilhões).

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por kilbermoreira.

Conteúdo Original / Fonte: kilbermoreira