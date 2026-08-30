Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 36 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso número 3051 da Mega-Sena, realizado neste domingo (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 11 – 15 – 20 – 21 – 38 – 48.

Ainda, 35 apostas ganhadoras fizeram 5 acertos e levaram R$ 55.635,04 cada, enquanto 2.706 fizeram 4 acertos, embolsando R$ 1.186,14 cada.

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, 1º de setembro, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Malu Dourado.

Conteúdo Original / Fonte: Malu Dourado