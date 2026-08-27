27/08/2026
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Mega-Sena hoje, concurso 3050: Confira o resultado sorteado nesta quinta-feira (27)

Por InfoMoney
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Mega-Sena hoje, concurso 3050: Confira o resultado sorteado nesta quinta-feira (27)

As dezenas do concurso número 3050 da Mega-Sena foram sorteadas na noite desta quinta-feira (27), em São Paulo.

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Os números sorteados foram: 13 – 38 – 49- 30- 55- 11.

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 23.351.895,74.

Comece agora!

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. As chances de acertar as seis dezenas com uma aposta simples são de 1 em 50.063.860.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Gabriel.

Conteúdo Original / Fonte: Gabriel
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