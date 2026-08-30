30/08/2026
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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 30 milhões neste domingo

Por Agência Brasil
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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 30 milhões neste domingo

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© Marcello Casal JrAgência Brasil

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A Mega-Sena sorteia neste domingo (30) prêmio estimado em R$ 30 milhões. As seis dezenas do concurso 3.051 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (29) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números   11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil
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